- Fonti stampa riferiscono inoltre che il governo di Londra sta inviando 200 soldati in più a Kabul per aiutare con gli sforzi di evacuazione. Il numero del personale delle forze armate del Regno Unito sul campo è fissato a circa 900. Questo comprende circa 100 militari già presenti prima della scorsa settimana e 800 (rispetto a 600) che sono stati dispiegati con urgenza in Afghanistan. (Rel)