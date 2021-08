Afghanistan: Romani (CI), errore rientro ambasciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo dalle agenzie che gli ambasciatori di Francia e Gran Bretagna sono rimasti a Kabul, ovviamente in condizioni di sicurezza presso l’aeroporto di Kabul, dove anche altri Paesi hanno spostato le proprie sedi non essendo più possibile rimanere nelle green zone. Il nostro ambasciatore è invece appena rimpatriato assieme a tutto il personale della sede diplomatica. Evito per carità di patria di sottolineare che nel frattempo il ministro degli Esteri segue la crisi comodamente dal mare". Lo dichiara Paolo Romani, senatore di Coraggio Italia. "Ma sbaglio o ricordo che il comandante dovrebbe essere l’ultimo ad abbandonare la nave? L’emergenza, su cui stiamo da giorni sollecitando il governo, è quella di recuperare con operazioni mirate soprattutto nel territorio attorno ad Herat tutti i collaboratori afghani - aggiunge -. La sede diplomatica sarebbe invece ancora più importante in una fase di transizione ormai più politica che militare. Quest’inversione di priorità è a dir poco preoccupante".(Com)