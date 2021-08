Afghanistan: Merkel, Germania e Francia si coordineranno su crisi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si coordinerà con la Francia in merito alle azioni da prendere di fronte alla crisi in Afghanistan. Lo ha affermato in conferenza stampa la cancelliera tedesca Angela Merkel, parlando dei piani di evacuazione dei funzionari diplomatici e dei collaboratori locali dal Paese dell’Asia centrale. Secondo Merkel, è inoltre necessario sostenere le nazioni confinanti con l’Afghanistan, che riceveranno un ingente flusso di rifugiati a seguito dell’avanzata dei talebani. (Geb)