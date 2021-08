Roma 2021: lista Rc per Lozzi, città accogliente, diritti per tutti con decentramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una città accogliente nei confronti di tutte e di tutti, a prescindere dall'origine geografica, dalla provenienza da altri Paesi del mondo, dagli orientamenti affettivi e sessuali. È questo lo spirito alla base della lista di Revoluzione civica che supporterà la candidata a sindaca Monica Lozzi. A spiegarlo, interpellata da “Agenzia Nova” è la capolista Cristina Leo. “È una lista molto progressista che tutela i diritti umani, sociali e civili di tutte le cittadine e cittadini”, ha detto Leo. In riferimento alla rottura con Gianluigi Paragone di Italexit che in un primo momento aveva appoggiato la corsa di Lozzi, Leo ha spiegato: “Non abbiamo scelto dei vip che potessero fare da specchietto per le allodole traina voti", in quanto " alcuni personaggi in cerca di visibilità poi si discostano dai progetti. Noi abbiamo bisogno di persone che hanno voglia di lavorare a testa bassa sulle problematiche della città, che sono veramente complesse". Punto cardine del programma è il decentramento amministrativo “che permetterebbe una migliore gestione, dal punto di vista pratico, delle problematiche della città. Una misura che garantirebbe, allo stesso tempo lo stanziamento delle risorse nei municipi, e una differenziazione delle competenze maggiore rispetto a quella attuale tra dipartimenti e municipi", ha sottolineato Leo. Inoltre, "un migliore utilizzo delle risorse, ottenuto attraverso il decentramento amministrativo", garantirebbe anche un “migliore utilizzo degli strumenti e anche delle risorse economiche per lavorare sui propri territori accogliendo la complessità di bisogni delle cittadine e dei cittadini, oltre che di chi la città la vive anche da non residente, come studentesse e studenti universitari, turisti e pendolari". A livello operativo, Cristina Leo ha sostenuto che "bisogna lavorare meno sull'emergenza e più sulla prevenzione", e per questo "crediamo poco nei famosi cento giorni", dato che "a volte per amministrare bene Roma non bastano neanche cinque anni, perché la città ha bisogno di una progettazione a lungo termine". Tuttavia, un primo intervento prioritario, sarà il lavoro "che riguarda il bilancio 2022, perché per stanziare risorse adeguate ai municipi, nell'ottica di avviare il percorso del decentramento amministrativo, è fondamentale lavorare sul bilancio. Questo permetterebbe una migliore gestione, qualora andasse in porto la questione del decentramento amministrativo, sia della questione del decoro urbano, e la gestione dei rifiuti, due temi – ha concluso - molto sentiti dai romani”. Tra i candidati in lista: Agnese Catini presidente della commissione Politiche sociali in Campidoglio e Piero Accodo, assessore al Municipio VII governato da Lozzi.(Rer)