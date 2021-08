Covid: Pregliasco, virus sta cambiando contagioso quasi quanto morbillo e varicella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo intervento a Sky Tg24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, ospite di Timeline ha specificato che: “I vaccini sono utili nei giovani, e anche nelle donne in gravidanza: è fondamentale questo aspetto. Le società scientifiche di tutto il mondo l’hanno ribadito rispetto all’opportunità, alla necessità, di questo tipo di vaccinazione durante la gravidanza proprio perché il Covid contratto durante la gravidanza non è bella cosa per la mamma in attesa, e per il risultato del lavoro che ha in quel momento l’organismo”. “Questo virus sta cambiando. Non siamo di fronte ad nuovo virus, ma ha sicuramente una presenza molto più alta nei giovani. L’immunità di gregge - ha proseguito Pregliasco – è, purtroppo, a rischio. Lo sappiamo sia per questa maggiore predilezione nei giovani, sia perché l’R0 del Covid originale aveva una contagiosità di 2.5, quindi due casi e mezzo ogni caso indice, mentre adesso questo virus variato ha un R0 di 7 e dunque una contagiosità che lo fa avvicinare alle malattie infettive più contagiose come morbillo e varicella”. (Com)