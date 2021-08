Albania: accuse verso azienda AlbChrome per mancato rispetto diritti dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda privata albanese AlbChrome, il più grande produttore di cromo nel Paese e tra i principali produttori di ferrocromo nel mondo, viola i diritti dei lavoratori. L'annuncio è stato fatto dalla Confederazione sindacale internazionale, ripresa dai media albanesi. Da una lista sui diritti dei lavoratori è emerso che diverse aziende albanesi non rispettano gli standard internazionali. In particolar modo, molta enfasi è stata posta sulla compagnia AlbChrome, gestita dall'imprenditore Samir Mane. La società è infatti stata soggetta a numerose critiche per via delle carenti condizioni lavorative e misure di sicurezza che la caratterizzano, degli equipaggiamenti di sicurezza insufficienti e degli stipendi insoddisfacenti. Mentre sono stati registrati numerosi incidenti e decessi sul lavoro ad AlbChrome, la compagnia non è mai stata ritenuta responsabile. In aggiunta, le proteste organizzate dagli impiegati della stessa per richiedere maggiori diritti sul lavoro sono state soppresse, e i partecipanti minacciati o licenziati. (Alt)