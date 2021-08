Milano: lasciano figlia in auto sotto il sole di Ferragosto, denunciati i genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato due turisti austriaci per l'abbandono di minore. Marito e moglie, a bordo del proprio suv, hanno raggiunto verso le ore 13 l'area di servizio Assago Ovest lungo la tangenziale milanese e hanno parcheggiato la vettura. Sono scesi con una figlia di 3 anni, lasciando la seconda figlia più piccola, di 8 mesi, all'interno dell'automobile parcheggiata al sole. Alcuni viaggiatori, udite le grida della bambina, si sono avvicinati all'auto cercando di aprirla e richiedendo, nel frattempo, l'intervento della Polizia stradale. La coppia, dopo oltre dieci minuti, ha fatto ritorno nel parcheggio, dopo che una donna, parlando il tedesco, li aveva rintracciati dall'interno dell'area di servizio. Gli agenti della Polizia stradale intervenuti, una volta verificate le condizioni di salute della bambina , hanno denunciato i due genitori per abbandono di persona minore aggravata. (Com)