Roma: controlli su litorale, 4 persone denunciate, ad Anzio chiuso 1 locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intensificati i controlli della polizia di Stato, predisposti dal Questore Mario Della Cioppa, durante il fine settimana di ferragosto sul litorale romano. Ad Ostia gli agenti del X Distretto, con l'ausilio di quelli della Polizia locale di Roma Capitale sabato e della Guardia di finanza domenica, hanno vigilato sul lungomare, per le vie del centro, il Porto turistico e le spiagge adiacenti, senza riscontrare assembramenti o irregolarità per il mancato rispetto del distanziamento, nè problematiche per l'ordine e la sicurezza pubblica: 95 i veicoli controllati e 133 le persone. (segue) (Rer)