Roma: controlli su litorale, 4 persone denunciate, ad Anzio chiuso 1 locale (2)

- A Fiumicino i servizi, sono stati effettuati con l'ausilio della Guardia di finanza e della Polizia locale di Roma Capitale, sul lungomare e nelle vie del centro, dove non vi è stata alcuna problematica per l'ordine e la sicurezza pubblica: 49 i veicoli controllati, 118 le persone e 2 gli esercizi commerciali; è stata contestata una violazione al Codice della strada, 1 per la violazione della normativa anti Covid ed è stata emessa una sanzione concernente relativa al mancato rispetto del Testo unico ambientale (pesca in area protetta). (segue) (Rer)