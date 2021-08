Afghanistan: Labriola (FI), Di Maio e Guerini riferiscano in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, sostiene che "non si può tollerare il dramma del popolo afgano, delle donne e dei bambini". Ciò che sta accadendo, spiega in una nota, "incide sugli aspetti geopolitico ed economici del mondo intero. Qualcosa in Afghanistan non ha funzionato, per questo Di Maio e Guerini riferiscano in Parlamento: non possiamo permetterci né distrazioni né possibili minacce terroristiche quando ancora stiamo affrontando una pandemia. Sicuramente la situazione è complessa e delicata ma la risposta, dopo i vertici che ci saranno in questi giorni, deve essere risolutiva e determinata. In Europa è arrivato il momento di fare un passo avanti, definendo i confini europei e intervenendo come stato unitario davanti ai pericoli esterni così come per la gestione dei migranti. Siamo forse ancora in tempo per evitare possibili scenari paurosi alle nostre porte".(Com)