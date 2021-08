© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Come riferisce la Farnesina, il confronto ha riguardato la definizione di un approccio comune sulla situazione in Afghanistan e il coordinamento sulle operazioni di evacuazione. (Com)