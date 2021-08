Bolivia: domani presentazione indagine indipendente Cidh su violazioni diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente Luis Arce ha ricevuto le conclusioni del rapporto già da alcune settimane, ma non si è ancora pronunciato sul suo contenuto in attesa che sia la stessa Cidh a renderlo pubblico. Secondo indiscrezioni citate dal quotidiano "El Deber", fonti dell'esecutivo hanno rivelato che l'inchiesta del Giei darà un'ulteriore spinta alle inchieste in corso della magistratura. Attualmente sono in corso diverse indagini che puntano a stabilire non solo le responsabilità delle violenze occorse nel contesto della crisi politica apertasi con l'accusa di frode nelle elezioni presidenziali che avevano decretato la vittoria di Morales al primo turno, ma anche la legittimità e costituzionalità del processo di successione che portò l'allora vice presidente secondo del Senato, Jeanine Anez, ad assumere la presidenza ad interim della Bolivia. (segue) (Brb)