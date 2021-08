Bolivia: domani presentazione indagine indipendente Cidh su violazioni diritti umani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la fine del mandato, a novembre del 2020, Anez finiva nel mirino della giustizia assieme a diversi esponenti del suo governo, funzionari amministrativi e membri delle Forze armate. Tutti nomi su cui gravano indagini per il "colpo di Stato" e per alcune delle vicende più dolorose di quei mesi, a partire dal "massacro di Sacaba e Senkata", la repressione delle proteste dei sostenitori di Morales chiusa con almeno 22 morti e quasi duecento feriti. L'ex presidente ad interim è da marzo in arresto preventivo, decisione su cui hanno pesato soprattutto le circostanze dell'arresto: sorpresa sotto il letto, riferiva la procura, "stava realizzando atti preparatori alla fuga". (Brb)