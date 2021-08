Afghanistan: ex premier greco Tsipras, Ue convochi Consiglio europeo straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe tenere un Consiglio europeo straordinario sulla situazione in Afghanistan. Lo ha scritto su Facebook il leader del partito greco Syriza, Alexis Tsipras. Il ritorno dei talebani in Afghanistan "mostra i fallimenti della comunità internazionale e dell'occidente, in particolare del modello geostrategico Usa di interventi militari". "Invece di rimanere senza voce", l'Ue dovrebbe convocare una riunione di emergenza del Consiglio europeo per un approccio globale per affrontare la crisi in Afghanistan. Una forte iniziativa regionale dell'Onu anche a questo punto con il Consiglio di sicurezza e i Paesi vicini "fisserebbe rigorosi termini diplomatici ed economici al nuovo regime in Afghanistan, soprattutto in termini di diritti umani, e in particolare di donne e bambini", ha proseguito l'ex premier ellenico. (Gra)