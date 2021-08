Israele: incendi boschivi, evacuato ospedale Hadassah di Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane hanno deciso l’evacuazione dell’ospedale di Hadassah a Gerusalemme a causa dell’avanzare delle fiamme verso la città. Lo rende noto il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, secondo il quale dieci aerei e centinaia di vigili del fuoco sono sul posto, nella parte meridionale della città. L’incendio, che questa mattina appariva ormai sotto controllo, “ha iniziato nuovamente a propagarsi velocemente”, ha riferito la polizia di Gerusalemme. Molte città e villaggi vicino all’area boschiva di Sataf e lungo l’autostrada Route 1 che collega Gerusalemme a Tel Aviv sono stati evacuati a causa dell’avanzata delle fiamme durante la giornata. "Il fuoco si stava diffondendo rapidamente a causa del forte vento e abbiamo chiamato i vigili del fuoco di diverse aree per avere sostegno", ha detto questa mattina in una nota il portavoce dei vigili del fuoco di Gerusalemme. "Questo è uno dei più grandi incendi nell'area di Gerusalemme da anni", ha riferito Nissim Touitou, comandante dei vigili del fuoco della regione, in una conferenza stampa televisiva. Già questa mattina sono stati minacciati dalle fiamme cinque villaggi: Beit Meir, Shoeva, Kissalon, Givat Yearim e Ramat Raziel, situati a ovest di Gerusalemme. Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha convocato un incontro speciale con funzionari dei servizi di sicurezza, lo rende noto una dichiarazione del suo ufficio. (Res)