Polonia: ambasciatore in Israele richiamato a Varsavia resterà per ora in madrepatria

- L’ambasciatore polacco in Israele, Marek Magierowski, resterà in madrepatria. Lo afferma in un comunicato il ministero degli Esteri polacco. “In reazione alle ultime iniziative ingiustificate dello Stato israeliano, tra le quali la decisione senza fondamento di ridurre il livello delle relazioni diplomatiche con la Polonia e anche la dichiarazioni inaccettabili del ministro degli Esteri israeliano”, Yair Lapid, “il ministero degli Esteri informa che l’ambasciatore richiamato resterà nel Paese”, si legge nel comunicato. Una decisione sul futuro della rappresentanza diplomatica polacca in Israele sarà presa “nei prossimi giorni”. Oltretutto, in considerazione del principio di reciprocità vincolante nelle relazioni bilaterali, il ministero “ha sospeso il viaggio previsto per questa settimana della persona designata al ruolo di sostituto dell’ambasciatore in Israele”, continua la dichiarazione. A guidare temporaneamente l’ambasciata polacca a Tel Aviv sarà un altro funzionario del medesimo ufficio. (segue) (Vap)