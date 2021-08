Polonia: ambasciatore in Israele richiamato a Varsavia resterà per ora in madrepatria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato scorso il presidente polacco, Andrzej Duda, ha controfirmato la legge sulle cosiddette “reprivatizzazioni”, sollecitando una risposa piccata da parte del ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid. Quest’ultimo ha commentato l’accaduto dicendo che la Polonia “ha approvato, e non per la prima volta, una legge antisemita e immorale”. Ha poi aggiunto di aver convocato in Israele l’incaricato d’affari dell’ambasciata israeliana a Varsavia. Lapid ha inoltre chiesto che il nuovo ambasciatore israeliano in Polonia, che avrebbe dovuto raggiungere Varsavia, resti in madrepatria. Il ministro israeliano avrebbe inoltre suggerito all’ambasciatore polacco in Israele di prolungare le sue vacanze in Polonia e non tornare nel Paese del Vicino Oriente. (segue) (Vap)