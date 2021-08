© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Roma non può girarsi dall’altra parte rispetto alla tragedia in Afghanistan. Condividiamo l'appello del Pd per un intervento immediato del Consiglio di Sicurezza Onu, e chiediamo alle istituzioni capitoline di schierare la Capitale in prima linea nell'accoglienza ai rifugiati”. Lo afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu su Twitter. (Com)