Covid: in Piemonte aumentano ancora i ricoveri

- I ricoveri per Covid continuano ad aumentare in Piemonte. Nella giornata di oggi, lunedì 16 agosto, i pazienti in terapia intensiva sono diventati 11 (+2 rispetto a ieri), mentre quelli nei reparti ordinari sono 127 (+12 rispetto a Ferragosto). Positivi invece i casi, che sono soltanto 97 pari al 1,1 per cento degli 8 mila 174 tamponi eseguiti. Di questi 45 sono asintomatici mentre i guariti della giornata odierna sono 149. (Rpi)