Afghanistan: portavoce talebani, non creeremo nessun problema a diplomatici presenti nel Paese

- I talebani non intendono creare nessun problema ai diplomatici e operatori umanitari presenti in Afghanistan, ma intendono anzi offrire loro “un ambiente sicuro”. Lo ha annunciato il portavoce dei ribelli islamisti, Suhail Shaheen, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. “Rassicuriamo tutti i diplomatici, le ambasciate, i consolati e operatori umanitari, che siano internazionali o nazionali, che non solo nessun problema sarà creato loro dall’Emirato islamico, ma sarà fornito loro un ambiente sicuro”, ha scritto Shaheen. (Res)