Kosovo-Serbia: eurodeputata von Cramon, elezioni influenzeranno dialogo (2)

- Il rifiuto da parte del primo ministro kosovaro, Albin Kurti, di istituire l'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo non è una "mossa saggia", come evidenziato nei giorni scorsi da diversi analisti del dialogo tra Pristina e Belgrado, secondo i quali il governo guidato da Kurti dovrebbe trovare una "soluzione creativa" in linea con la Costituzione per risolvere la questione. Una maniera per rompere lo stallo dei negoziati a Bruxelles dato che la pressione ricadrebbe poi sulla parte serba che sta beneficiando del ritardo nel processo. Il direttore dello European policy institute of Kosovo (Epik), Demush Shala, ha dichiarato: "Bisogna proporre un modello di Associazione che sia tra un'Associazione con tutte le competenze previste a Bruxelles e un'organizzazione non governativa. Quindi, tra una Ong e un'associazione con competenze esecutive, c'è una via di mezzo che le istituzioni kosovare devono proporre in linea con la decisione della Corte costituzionale". "Sta al Kosovo fare questa proposta e poi alla Serbia potrebbe non piacere, è loro diritto non essere d'accordo. Ma la palla va lanciata dall'altra parte. Il Kosovo deve fare questa proposta in linea con l'accordo di Bruxelles e la decisione della Corte costituzionale", ha aggiunto. (segue) (Alt)