Kosovo-Serbia: eurodeputata von Cramon, elezioni influenzeranno dialogo (3)

- Secondo quanto dichiarato dall'ambasciatore dell'Unione europea a Pristina, Tomas Szunyog, l'accordo sulla creazione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo è legge, nonostante la sentenza della Corte costituzionale kosovara secondo cui tale intesa violerebbe la Costituzione in 23 punti. Secondo Szunyog, l'accordo raggiunto tra Pristina e Bruxelles nel 2013 è stato ratificato da una maggioranza parlamentare "per cui è una legge del Kosovo". Il capo della rappresentanza Ue in Kosovo ha ammesso lo scorso 13 luglio di non ritenere possibile un prossimo riconoscimento dell'indipendenza di Pristina da parte della Serbia, osservando tuttavia che tramite accordi specifici si può intanto puntare a risolvere tutte le altre questioni aperte. (Alt)