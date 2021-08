Speciale difesa: Kosovo, ministro Difesa, Esercito Usa garante della sicurezza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito statunitense era ed è tuttora il principale "garante" della sicurezza in Kosovo. Lo ha detto ministro della Difesa del Kosovo, Armend Mehaj, ripreso dai media kosovari. "Tutto ciò che è stato costruito, sviluppato e avanzato nel sistema di difesa e sicurezza nel nostro Paese in generale, e nel ministero della Difesa e nella Forza di sicurezza del Kosovo (Ksf) in particolare, è attribuito al ruolo cruciale e al supporto insostituibile delgli Stati Uniti e del loro Esercito", ha detto Mehaj durante una visita alla struttura militare statunitense di Bondsteel. (Alt)