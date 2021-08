Serbia-Israele: presidente Vucic, "delusione" per il riconoscimento del Kosovo da Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto un colloquio telefonico l'omologo di Israele, Isaac Herzog. Al centro del colloquio sono state le relazioni bilaterali e la situazione internazionale, oltre che il dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'Unione europea. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba, Vucic ha dichiarato che il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte di Israele è stata "una delusione per la Serbia e per i suoi cittadini". Vucic ha auspicato che la Serbia possa migliorare le relazioni bilaterali con la nuova dirigenza israeliana, augurando al contempo un buon lavoro al capo dello Stato di Tel Aviv. Il presidente della Serbia ha espresso l'aspettativa che il presidente Herzog e Israele continuino a sostenere il dialogo tra Belgrado e Pristina, come unico modo per risolvere, secondo la Serbia, la delicata questione del Kosovo. Vucic e Hercog hanno espresso l'aspettativa che i due Paesi stabiliscano contatti più frequenti, al fine di discutere regolarmente argomenti di interesse comune. (segue) (Seb)