Serbia-Israele: presidente Vucic, "delusione" per il riconoscimento del Kosovo da Tel Aviv (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è decisamente contro i nostri interessi in Serbia, questo è contro i miei interessi", ha detto Vilan, aggiungendo che non vede alcun motivo per cui Israele debba revocare la decisione fintanto che entrambe le parti si attengono ai loro obblighi. "Non voglio lasciare motivi di ottimismo al pubblico serbo senza una buona ragione. Non lo vedo in questo momento. L'accordo è stato raggiunto, Israele ha riconosciuto il Kosovo e il Kosovo sposterà la sua ambasciata a Gerusalemme", ha concluso l'ambasciatore. Il primo febbraio Israele e Kosovo hanno stabilito l'avvio di relazioni diplomatiche con una cerimonia avvenuta in collegamento video, e le autorità del Kosovo hanno affermato che "ciò non sarebbe stato possibile senza gli Stati Uniti". L'istituzione delle relazioni diplomatiche è il risultato di un accordo firmato a Washington il 4 settembre 2020 e ha implicato il reciproco riconoscimento di Israele e Kosovo, finora mai avvenuto. Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, ha affermato in quel giorno che Belgrado "ha investito molto nelle relazioni con Israele, soprattutto negli ultimi sette anni" e che la Serbia non è "felice" di questo sviluppo. (segue) (Seb)