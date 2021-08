Balcani: Germania sostiene la piattaforma “Open Balkans” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese, Edi Rama, in precedenza ha criticato l’omologo kosovaro, Albin Kurti, per non avere preso parte al Forum economico trilaterale tenutosi a Skopje sull’iniziativa “Mini Schengen” a cui hanno partecipato di capi di Stato e di governo di Macedonia del Nord, Serbia e Albania. Rama si è detto contrario alla posizione presa da Kurti e durante il suo intervento, Edi Rama ha anche svelato le ragioni per cui i Paesi balcanici dovrebbero entrare a far parte di questa iniziativa regionale. “La regione non può più restare ostaggio del passato in nessun aspetto e chi ancora non capisce quanto siamo piccoli divisi per far crescere le nostre economie, per creare più posti di lavoro, per aprire più prospettive è condannato a vivere nel passato, non vogliamo vivere nel passato, vogliamo proiettarci nel futuro attraverso un'iniziativa che non inventa nulla di nuovo”, ha dichiarato Rama. (segue) (Alt)