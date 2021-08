Kosovo: ministra Giustizia, piano d'azione su valutazione magistrati ancora da definire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia del Kosovo deve ancora decidere come procederà nel processo di valutazione dei rappresentanti del settore giudiziario. Lo ha affermato la ministra della Giustizia kosovara, Albulena Haxhiu, parlando in conferenza stampa dopo l'approvazione del piano governativo sullo stato di diritto per il per il prossimo quinquennio. La ministra kosovara ha sottolineato in ogni caso l'importanza di questo processo di valutazione dei magistrati "in quanto è una richiesta che arriva dalla nostra società". "Se non procederemo con emendamenti costituzionali, avremo un piano B", ha dichiarato Haxhiu affermando che il piano d'azione sarà illustrato molto presto. (segue) (Alt)