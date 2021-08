© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A tre anni dalla tragedia del Ponte Morandi il nostro impegno è uno solo: qualità delle opere, certezza delle manutenzioni, sicurezza per i cittadini, garanzia degli investimenti. Dire mai più significa questo". Lo afferma in una nota la viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova. (Com)