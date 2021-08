Roma: Raggi, a novembre turisti potranno tornare la Serra Moresca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pochi giorni fa sono stata a Villa Torlonia per visitare i lavori che stiamo portando avanti per il recupero della Serra Moresca. Manca davvero poco: a novembre romani e turisti potranno finalmente tornare ad ammirare questi spazi". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Rom Virginia Raggi. "A fine giugno è iniziata la seconda fase dei cantieri con la quale sarà possibile rendere completamente fruibile il complesso con un allestimento rispettoso della storia di questi luoghi: la Serra Moresca di Villa Torlonia tornerà quindi a ospitare piante e specie arboree compatibili con l’idea progettuale originaria, ma sarà anche uno spazio per eventi e per la didattica associata alla natura e al verde. Un luogo magico, patrimonio della nostra città, che sarà di nuovo accessibile a tutti". (Com)