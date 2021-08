Francia: presidenziali 2022, Montebourg annuncerà candidatura il 4 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arnaud Montebourg, esponente del Partito socialista, annuncerà la sua candidatura alle elezioni presidenziali in Francia del 2022 nelle prossime settimane. Come riferito dai media francesi, lo stesso Montebourg terrà un discorso il 4 settembre prossimo presso la sua città natale Clamecy, nella Nievre. Fondatore del movimento L'Impegno (L'Engagement), Montebourg proporrà una visione politica per la quale "la scelta non si riduce a 'destra o sinistra'". Le persone più vicine a quest'ultimo, dichiarano: "Arnauld ha una marcia in più dal punto di vista umano. Sono anni che partecipa alla vera vita attiva, professionale, e che frequenta 'persone vere', specie tramite le imprese che ha fatto nascere sin dal 2017 nel settore agro-alimentare". (Frp)