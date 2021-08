Nigeria: autorità dello Stato di Plateau impongono coprifuoco dopo uccisione di 23 musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato di Plateau, nella Nigeria centro-orientale, ha esteso il coprifuoco nella capitale amministrativa Jos e nelle aree circostanti dopo l'uccisione di almeno 23 musulmani di ritorno da una cerimonia religiosa. Nell'annunciare in una nota ila decisione, il governo regionale ha affermato che la misura si è resa necessaria per evitare un ulteriore deterioramento della situazione della sicurezza nella regione. Le vittime stavano tornando nel sud della Nigeria dalla città settentrionale di Bauchi, dove avevano partecipato a una cerimonia per il Capodanno islamico. I loro veicoli sono stati intercettati e distrutti da un gruppo di assalitori armati di machete, bastoni e pietre. Almeno 20 sospetti sono stati arrestati in seguito alle violenze, per le quali la polizia incolpa i giovani della comunità iregwe, in maggioranza cristiani. Lo Stato di Plateau ha conosciuto un'ondata di violenze etniche all'inizio degli anni Duemila. (Res)