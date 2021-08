Cile-Italia: arriva la mostra “Magister Raffaello”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mostra multimediale per esplorare l'opera, la vita e le avventure di Raffaello, uno degli artisti più emblematici del Rinascimento italiano. E’ “Magister Raffaello, un meraviglioso viaggio nel Rinascimento italiano”, installazione multimediale portata in Cile dall’Ambasciata d'Italia, l'Istituto italiano di cultura di Santiago e il Museo Artequin. Si tratta di una nuova esposizione che, grazie alle risorse tecnologiche e ai nuovi linguaggi dei media, propone un inedito viaggio nel Rinascimento italiano e potrà essere vissuta e visitata di persona, o attraverso esperienze virtuali. (segue) (Com)