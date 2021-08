Cile-Italia: arriva la mostra “Magister Raffaello” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra è prodotta dall'azienda italiana Magister Art e promossa dal ministero degli Affari esteri italiano in occasione delle commemorazioni dell'artista italiano a 500 anni dalla sua morte (1483-1520). “Magister Raffaello”, di Magister Art, arriverà in Cile dopo essere stato esposta in Austria, Vietnam e Messico. Dal 16 settembre al 26 ottobre 2021 sarà al Museo Artequin di Santiago. I giorni e gli orari di visita sono soggetti a conferma, adeguandosi alla normativa sanitaria in vigore per tale data nel rispettivo comune e città. Tutte le informazioni saranno comunicate attraverso le piattaforme digitali e i social network del Museo Artequin. (Com)