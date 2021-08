Viterbo: sindaco Valentano, rave party pregiudica sicurezza della comunità locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo seriamente preoccupati per quanto sta accadendo al rave party allestito illegalmente in un’area privata sulle sponde del lago di Mezzano. Una situazione che pregiudica la sicurezza dell’intera comunità locale, che condanniamo con fermezza". Lo scrive su Facebook il sindaco di Valentano Stefano Bigiotti. "Ci auguriamo -dice- che i colpevoli di questa scellerata e vergognosa iniziativa possano essere prontamente individuati e assicurati alla giustizia. Questo anche per rispetto di chi, con fatica, lavora quotidianamente osservando le regole imposte per contrastare la diffusione del Covid-19". (Com)