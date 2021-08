Sardegna: Coldiretti, invasione cavallette in 12 comuni, entro settembre il monitoraggio dei danni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moduli che dovranno poi essere inviati tramite pec entro il primo settembre al protocollo del proprio Comune. "Per il terzo anno consecutivo le aziende agricole hanno subito impotenti all'invasione di milioni di cavallette che hanno raso al suolo tutto ciò che trovavano: oltre ai pascoli, tutte le altre colture, come mais, erbai, ma anche ortaggi – spiega il direttore di Coldiretti Nu – Og Alessandro Serra -. Oltre agli indennizzi, fondamentali dopo anni di perdite, aspettiamo fiduciosi che si investa finalmente in prevenzione per bloccare finalmente questa ulteriore calamità". (Rsc)