Afghanistan: Hamas si congratula con i talebani per “cacciata” forze Usa

- Il movimento palestinese Hamas si è congratulato con il popolo afgano per la “cacciata dell’occupazione americana dall’intero territorio” dell’Afghanistan. Lo riferisce una nota pubblicata dal gruppo islamista sul suo sito ufficiale. “Il gruppo si è complimentato con il movimento dei talebani e la sua coraggiosa leadership per la vittoria che è giunta a coronamento del suo lungo Jihad, nell’arco di 20 anni”, prosegue la nota. Il gruppo palestinese augura successo al popolo afgano e alla sua leadership nel raggiungere unità, stabilità e prosperità per l’Afghanistan, sottolineando che verrà “a suo tempo” anche la vittoria del popolo palestinese. (Res)