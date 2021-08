Libano: premier designato Miqati incontra Aoun, proseguono colloqui su governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro incaricato del Libano, Najib Miqati, ha incontrato oggi il presidente, Michel Aoun, annunciando che i negoziati per la formazione del governo sono entrati nella fase di “selezione dei candidati”. Lo rende noto lo stesso Miqati dopo l’incontro avvenuto nel palazzo presidenziale di Baabda. “È stato raggiunto un accordo per la distribuzione dei portafogli ministeriali”, ha dichiarato il premier, evidenziando il tentativo di risolvere la situazione in modo che sia “conveniente per tutte le parti”. “Ulteriori incontri sono previsti in settimana”, ha riferito Miqati, sottolineando l’assenza di una scadenza precisa ma specificando che non si tratta di un “tempo indefinito”. (Lib)