Afghanistan: militari Usa uccidono due uomini armati all'aeroporto di Kabul

- I militari Usa di stanza all'aeroporto di Kabul hanno sparato e ucciso due uomini armati dopo che questi hanno aperto il fuoco contro di loro. Lo riferiscono fonti militari Usa citate dalla "Cnn", secondo cui non è chiaro se gli uomini armati fossero membri dei talebani. Inoltre, l'esercito ha riferito che un militare statunitense è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco in un altro incidente avvenuto all'aeroporto, ma le circostanze non sono state confermate. Nel frattempo l'esercito degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso le operazioni di evacuazione all'aeroporto di Kabul nel tentativo di liberare l'aeroporto dagli afgani che si sono riversati nelle piste dello scalo per imbarcarsi per gli ultimi voli e lasciare il Paese. Lo ha riferito alla "Cnn" ha detto un funzionario del dipartimento della Difesa, precisando che la sospensione è volta a far sì che l'aeroporto sia sicuro. In precedenza il vice consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jonathan Finer, aveva dichiarato che gli Stati Uniti si stanno concentrando intensamente sulla messa in sicurezza dell’aeroporto di Kabul e ulteriori militari giungeranno nel Paese tra oggi e domani. (segue) (Nys)