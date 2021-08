Afghanistan: militari Usa uccidono due uomini armati all'aeroporto di Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Usa hanno inviato in Afghanistan almeno 4 mila militari, ma secondo fonti del dipartimento per la Difesa il numero dovrebbe aumentare a 6 mila. Le dichiarazioni giungono dopo che oggi migliaia di afgani hanno preso d’assalto l’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul nel tentativo di fuggire dal Paese. Un filmato diffuso sui social network mostra scene di calca con centinaia di persone che tentano di salire a bordo di un Boeing C-17 Globemaster delle Forze armate statunitensi mentre decolla dalla pista, aggrappandosi al carrello. Un altro filmato mostra sempre un C17, forse il medesimo, ormai decollato dalla pista da cui sembra precipitino due persone. Al momento cinque persone sarebbero morte a causa della calca nell’aeroporto di Kabul, mentre i feriti sarebbero circa 13. Nell’intervista alla “Msnbc”, Finer ha ribadito che gli Stati Uniti rimangono impegnati in conversazioni diplomatiche con i talebani a Doha e ha riconosciuto che la situazione in Afghanistan si è deteriorata più velocemente del previsto. (Nys)