Afghanistan: Bangladesh osserva situazione, possibile “impatto sulla regione e oltre”

- Il Bangladesh “sta osservando attentamente la rapida evoluzione della situazione in Afghanistan”, ritenendo che possa “avere un impatto sulla regione e oltre”. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Dacca. La nota ricorda i legami storici tra i due Paesi, entrambi membri della Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale, e il sostegno offerto dal popolo afgano a quello bengalese durante la Guerra di liberazione dal Pakistan. Il Bangladesh, si legge nel comunicato, è impegnato a collaborare con l’Afghanistan nell’ambito della sua politica estera orientata a una crescita comune per la regione e crede che “un Afghanistan democratico e pluralista scelto dal suo popolo sia l’unica garanzia di stabilità e sviluppo nel Paese”. (segue) (Inn)