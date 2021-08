Afghanistan: Bangladesh osserva situazione, possibile “impatto sulla regione e oltre” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Bangladesh si considera un potenziale partner per lo sviluppo e un amico dell’Afghanistan. Siamo pronti a condividere le nostre migliori pratiche con l’Afghanistan in una vasta gamma di aree, come l’istruzione di base, l’assistenza sanitaria comunitaria, i servizi igienico-sanitari, lo sviluppo delle risorse umane, l’agricoltura, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione dei disastri e l’erogazione di servizi pubblici informatizzati”, prosegue la nota, ricordando che organizzazioni non governative bengalesi operano da anni in territorio afgano. “Il Bangladesh crede fermamente che spetti al popolo afgano ricostruire il proprio Paese e decidere da solo il corso del futuro. Desideriamo vedere l’Afghanistan come un membro pacifico, stabile, prospero, responsabile e attivo della regione dell’Asia meridionale e della comunità globale”, si legge di seguito. In conclusione Dacca esorta tutte le parti coinvolte a “mantenere la pace e la calma garantendo la sicurezza di tutti, compresi i cittadini stranieri”. (Inn)