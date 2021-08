Afghanistan: Guterres, non dobbiamo abbandonare popolo afgano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione dell’Afghanistan con il suo grande retaggio culturale ha avuto spesso bisogno di aiuto e “noi non dobbiamo abbandonarli”. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, parlando oggi al Consiglio di sicurezza Onu in merito alla situazione in Afghanistan i talebani hanno ormai sotto il controllo l’intero Paese. "È fondamentale che si continuino a fornire i servizi essenziali”, ha dichiarato Guterres. “La presenza delle Nazioni Unite deve continuare, noi daremo aiuto e sostegno alla popolazione afgana. Chiediamo che i talebani rispettino gli accordi previsti”, ha affermato Guterres. (Nys)