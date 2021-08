Brasile: quasi il 57 per cento dei casi Covid a Rio de Janeiro causati da variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi il 57 per cento dei casi di Covid-19 registrati nella città di Rio de Janeiro, in Brasile, nell'ultimo mese è causata dalla variante Delta del nuovo coronavirus (B.1 617.2) originariamente isolata in India. Lo riferisce il segretario del dipartimento della Salute del municipio carioca, Daniel Soranz, divulgando i dati della sorveglianza genomica del virus Sars-CoV-2. "Abbiamo ricevuto nuovi risultati di sequenziamento genomico dai laboratori Lncc e dall'Università federale di Rio de Janeiro (Ufrj/Lvm), che si aggiungono agli altri risultati, dimostrando che la variante Delta è stata identificata nel 56,6 per cento dei campioni raccolti nell'ultimo mese. Evita di esporti inutilmente e indossa una maschera", ha scritto Soranz sul proprio account Twitter. Lo scorso venerdì, 13 agosto, le autorità municipali avevano già annunciato che la città è l'epicentro principale di contagi da variante Delta in Brasile. (segue) (Brb)