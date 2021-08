Serbia: ministro Finanze, salario minimo salirà a 300 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo in Serbia salirà al di sopra dei 35 mila dinari (circa 298 euro). Lo ha affermato il ministro delle Finanze serbo, Sinisa Mali, secondo quanto riferisce l'emittente "B92". "L'anno prossimo il costo minimo del lavoro sarà sicuramente superiore ai 35 mila dinari (mensili)", ha annunciato il ministro, precisando che si tratterebbe della prima volta nella storia del Paese in cui il salario minimo raggiunge una tale cifra. L'annuncio è stato fatto alla vigilia della riunione, prevista per domani, del Consiglio socio-economico nazionale. "Si tratta di un incontro a livello tecnico, per analizzare tutte le premesse e i parametri necessari per definire l'aumento del costo minimo del lavoro per il prossimo anno", ha concluso Mali. (Seb)