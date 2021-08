Bulgaria: tasso di inflazione al 3 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Bulgaria a luglio è stato pari al 3 per cento. Lo riferisce l'Istituto bulgaro di statistica, precisando che si tratta del dato calcolato in termini tendenziali, ovvero rispetto al luglio del 2020. L'inflazione fra gennaio e luglio del 2021 ha invece raggiunto una crescita del 2,3 per cento. I prezzi per gli eventi di intrattenimento e culturali sono aumentati in media più degli altri, con una crescita del 4,2 per cento. (Seb)