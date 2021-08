Rieti: escono di strada e finiscono con auto nella scarpata, uomo e donna estratti da lamiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ed una donna sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel comune di Fiamignano, nella frazione di San Paolo in località Peschieta. L'auto, all'altezza di una curva, è uscita di strada ribaltandosi e finendo la sua corsa in una scarpata rimanendo in bilico su di un fianco. Giunti in posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti hanno messa in sicurezza l'autovettura e quindi portato soccorso ai due occupanti rimasti incastrati al suo interno. Una volta stabilizzati sono stati entrambi estratti dall'auto e affidati ai sanitari del 118 anch'essi giunti in zona con due unità mobili e un auto medica. Viste le dinamiche del sinistro i soccorritori hanno fatto giungere preventivamente in posto anche l'elisoccorso regionale Pegaso mentre i carabinieri della stazione di Pescorocchiano si sono occupati dei rilievi del caso. (Rer)