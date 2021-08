Roma 2021: lista Lega per Michetti, “priorità sarà sicurezza e lotta al degrado urbano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della sicurezza come nodo prioritario da affrontare a Roma. È questo il punto chiave della proposta della lista della Lega a sostegno del candidato a sindaco del centrodestra Enrico Michetti. A spiegarlo è la capolista Simonetta Matone e il capogruppo capitolino Maurizio Politi, interpellati da “Agenzia Nova”. “Al primo posto c’è la sicurezza unita al decoro urbano – dice Matone –. Va potenziata l'illuminazione stradale con postazioni Sos geolocalizzate sparse nei luoghi sensibili della città. Ho sempre davanti agli occhi quel posto di assoluto degrado dove è stata uccisa Desiree Mariottini. Se quella zona di San Lorenzo fosse stata bonificata e resa vivibile, quel delitto, come tanti altri, forse poteva essere evitato”. Sul tema della sicurezza c’è anche “un ruolo prioritario degli agenti di polizia locale che in questa amministrazione sono stati portati a 30 anni fa invece possono essere forza di polizia a disposizione del sindaco", aggiunge Politi. Accanto a questo “Roma – sottolinea Matone – ha bisogno, in primis, di un grande rinnovamento della macchina amministrativa che passa attraverso l'attribuzione di poteri speciali all'amministrazione comunale”. “Oggi c'è la necessità di mettere a regime il patrimonio umano che abbiamo come Roma Capitale di persone che vengono utilizzate per mere attività che potevano avere un senso 30-40 anni fa ma che oggi nella Capitale d’Italia vanno rivisti”, precisa Politi. (segue) (Rer)