Roma 2021: lista Lega per Michetti, “priorità sarà sicurezza e lotta al degrado urbano” (2)

- Sull’emergenza rifiuti “si esce soprattutto attraverso la costruzione dei termovalorizzatori”, afferma Matone e con un nuovo “sistema di raccolta rifiuti, soprattutto il porta a porta va bene ma va potenziato", precisa Politi. Il tema della termovalorizzazione "è da effettuarsi anche in partnership con Acea, una sinergia tra Acea e l’azienda Ama”, aggiunge il capogruppo capitolino. Tra gli altri temi c’è la lotta alle povertà con il sostegno alle famiglie, soprattutto quelle numerose, e incentivi alle politiche per la casa. “L'emergenza abitativa – racconta la capolista della Lega e candidata prosindaca - coinvolge in particolar modo i genitori separati mono e senza reddito”. Infine, tra le priorità dei primi cento giorni “esamineremo i conti e in base alle risorse di disponibili stabiliremo le priorità. Dobbiamo avere coraggio e idee per una città che non può restare ferma un giorno di più – sottolinea Matone –. Però sicuramente vogliamo istituire, in via sperimentale, il progetto ‘Puntiamo sul cittadino’ con la finalità di promuovere, incentivare e valorizzare i comportamenti di cittadinanza responsabile”. In lista con la Lega, tra i nomi principali, Davide Bordoni, Flavia Cerquoni, Angelo Valeriani, Fabrizio Santori e Mauro Ferri. (Rer)