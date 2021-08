Afghanistan: ambasciatore afgano all’Onu, futuro incerto per milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di persone in Afghanistan si trovano di fronte a un futuro incerto, soprattutto donne e bambini, ma anche migliaia di difensori dei diritti umani, giornalisti, accademici e cittadini che hanno “lottato per difendere diritti e democrazia”. Lo ha dichiarato l’ambasciate afgano alle Nazioni Unite, Ghulam Isaczai, nel corso della riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza Onu. Il diplomatico afgano ha affermato che sono migliaia le persone sfollate che hanno bisogno di cibo. “La situazione a Kabul è veramente preoccupante per usare un eufemismo. Abbiamo visto la situazione all'aeroporto dove migliaia di cittadini stanno cercando di fuggire”, ha dichiarato Isaczai, secondo cui la gente è preoccupata dalla presenza dei talebani che in questi anni hanno “sempre violato” gli impegni presi. “Non possiamo permettere che questo avvenga a Kabul che ha rappresentato l’ultimo rifugio per le persone in fuga dai talebani”, ha affermato l'ambasciatore. “I talebani – ha aggiunto - hanno già iniziato la ricerca casa per casa delle persone che sono sulle loro liste nere. I residenti di Kabul sono nella paura più totale. Dobbiamo evitare ulteriori violenze e che si arrivi ad una guerra civile”, ha aggiunto il diplomatico afgano. “L’Onu deve lavorare affinché cessino le violenze e per fare in modo che vengano rispettati i diritti umani e i diritti internazionali”, ha concluso Isaczai.(Nys)