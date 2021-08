Afghanistan: premier Polonia, a breve primo volo per evacuare chi ha bisogno di aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia sta monitorando la situazione in Afghanistan. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un messaggio su Facebook. Il Paese “non lascia i suoi alleati e amici nel bisogno. Stiamo monitorando la situazione”. “Su mia richiesta a breve decollerà il primo volo per l’Afghanistan al fine dell’evacuazione delle persone che hanno bisogno della nostra assistenza. L’operazione è stata preparata ieri”, ha spiegato il capo dell’esecutivo. “Faccio appello ai politici e alle personalità pubbliche affinché non sfruttino la situazione drammatica in Afghanistan per sobillare l’emotività sociale. La nostra priorità è al momento quella di garantire la sicurezza di tutti coloro che sono legati alla Polonia in territorio afgano”, ha affermato Morawiecki. (Vap)